Besplatne pripreme za državnu maturu

Pripremi se za uspješno polaganje ispita A razine iz matematike i upiši željeni stručni studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

S obzirom na prijašnja pozitivna iskustva i visoku uspješnost pri polaganju državne mature, Tehničko veleučilište u Zagrebu ponovno organizira besplatne pripreme iz matematike A razine.

Za studiranje na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, potrebno je položiti ispit A razine matematike, zato za sve učenike koji izaberu Tehničko veleučilište u Zagrebu kao svoj prvi, drugi ili treći izbor, organiziramo BESPLATNE pripreme za polaganje ispita A razine iz matematike, u trajanju od 64 sata, tijekom 16 subota po 4 sata.

Pripreme iz matematike počinju 24. veljače 2018. i traju do 16. lipnja, a prijave su otvorene do početka priprema. Termin održavanja je od 9 do 13 sati.

Mjesto održavanja priprema je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Konavoska 2.

Prijavite se putem web stranice: cjelozivotno.tvz.hr ili na e-mail: vtadic@tvz.hr.

Prijavi se i postani TVZ-ovac!